Для чего нужен был свободный путь по Волге?
Окружающий мир
Для чего нужен был свободный путь по Волге?
Ответ(ы):
Гость:
Что бы проходили торговые суда и переплывали с одного берега на другой. Я так думаю
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