Для детского сада купили 17 игрушек из них пять кукол Шесть мяч а остальные Пирамидки сколько Пирамидки ку купили

Математика

Для детского сада купили 17 игрушек из них пять кукол Шесть мяч а остальные Пирамидки сколько Пирамидки ку купили

Автор: Гость