Для детского сада купили 17 игрушек из них пять кукол Шесть мяч а остальные Пирамидки сколько Пирамидки ку купили
Математика
Для детского сада купили 17 игрушек из них пять кукол Шесть мяч а остальные Пирамидки сколько Пирамидки ку купили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+6=11-кукол и мячей 17-11=6-пирамидок
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