Для двух линейных функций y=k1x + b1 и y= k2x + b2 подберите такие коеффиценты k1 , b1 , k2 , b2 , ч??обы их графики пересекались в первом координатном угле и одна из функций была убывающей, а вторая возрастающей.

Алгебра

Для двух линейных функций y=k1x + b1 и y= k2x + b2 подберите такие коеффиценты k1 , b1 , k2 , b2 , ч??обы их графики пересекались в первом координатном угле и одна из функций была убывающей, а вторая возрастающей.

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