Для двух линейных функций y=k1x + b1 и y= k2x + b2 подберите такие коеффиценты k1 , b1 , k2 , b2 , ч??обы их графики пересекались в первом координатном угле и одна из функций была убывающей, а вторая возрастающей.
Алгебра
Для двух линейных функций y=k1x + b1 и y= k2x + b2 подберите такие коеффиценты k1 , b1 , k2 , b2 , ч??обы их графики пересекались в первом координатном угле и одна из функций была убывающей, а вторая возрастающей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K1=-2,b1=4⇒y=-2x+4 убыв k2=4,b2=-2⇒y=4x-2 возр Точка пересечения (1;2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Произведение цифр двузначного числа равно 9.Если первую цифру этого числа увеличить на 5, то произведение его цифр увеличится в 2 2\3 раза.Найдите ...
Русский язык