Произведение цифр двузначного числа равно 9.Если первую цифру этого числа увеличить на 5, то произведение его цифр увеличится в 2 2\3 раза.Найдите это число. (Ответ 33. Надо решение.)
Математика
Произведение цифр двузначного числа равно 9.Если первую цифру этого числа увеличить на 5, то произведение его цифр увеличится в 2 2\3 раза.Найдите это число. (Ответ 33. Надо решение.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единственные две цифры при умножении которых получается 9-3 и 3 Значит первоначальное число 33 Преобразовываем число: 33-> 83 8*3=24 24:9=2 2/3 Значит ответ-33
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