Произведение цифр двузначного числа равно 9.Если первую цифру этого числа увеличить на 5, то произведение его цифр увеличится в 2 2\3 раза.Найдите это число. (Ответ 33. Надо решение.)

Математика

Произведение цифр двузначного числа равно 9.Если первую цифру этого числа увеличить на 5, то произведение его цифр увеличится в 2 2\3 раза.Найдите это число. (Ответ 33. Надо решение.)

Автор: Гость