Для изготовления четырех гирь использовали 40 кг железа. Какого веса должна быть к??ждая из гирь, чтобы с их помощью можно было взвесить любую массу от 1 до 40 кг?

Математика
Для изготовления четырех гирь использовали 40 кг железа. Какого веса должна быть к??ждая из гирь, чтобы с их помощью можно было взвесить любую массу от 1 до 40 кг?
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Гость:
Ответ: 10 кг должна быть каждая гиря.
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