Для изготовления четырех гирь использовали 40 кг железа. Какого веса должна быть к??ждая из гирь, чтобы с их помощью можно было взвесить любую массу от 1 до 40 кг?

Математика

Для изготовления четырех гирь использовали 40 кг железа. Какого веса должна быть к??ждая из гирь, чтобы с их помощью можно было взвесить любую массу от 1 до 40 кг?

Автор: Гость