Помогите пожалуйста. Напишите события одного природного характера и техногенног?? характера, которые произошли в Московской области. (ЧС). Заранее спасибо огромное!!!
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Помогите пожалуйста. Напишите события одного природного характера и техногенног?? характера, которые произошли в Московской области. (ЧС). Заранее спасибо огромное!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природное - землетресение техногеное -в сирии сбили русский самолет и все погибли.
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