Какие числа по количеству знаков умножаются на однозначное число 25167*3=75501
Математика
Какие числа по количеству знаков умножаются на однозначное число 25167*3=75501
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно поняла твой вопрос то в этом примере все числа умножаются на 3. Поясняю: 20000×3=60000 5000×3=15000 100×3=300 60×3=180 7×3=21 ________ 60000+15000+300+180+21=75501
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