Чёрно-белое (без градации цвета) растровое графическое изображение имеет размер 10*10 точек. Какой объём памяти займёт это изображение?

Информатика
Чёрно-белое (без градации цвета) растровое графическое изображение имеет размер 10*10 точек. Какой объём памяти займёт это изображение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала сосчитаем количество пикселей в изображении - 10*10=100 пикселей. Есть 2 варианта на каждый пиксель - он может быть либо черным, либо белым, соответственно, информация о том, что один пиксель - белый несет в себе 2 бита. Всего у нас пикселей 100, отсюда получаем количество возможных вариантов: 2*100=200 бит.
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