1. Уменьшаемое в 4 раза больше вычитаемого, а разность равна 12738. Найдите уменьшаемое и вычитаемое. (Нужно решить уравнением по типу после каждого примера | : x | *x не важно что будет стоять после | главное чтобы было верным...

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1) Уменьшаемое в 4 раза больше вычитаемого, а разность равна 12738. Найдите уменьшаемое и вычитаемое. • Решение: Уменьшаемое - вычитаемое = разность 4х-х=12738 3х=12738 х=12738÷3 х=4246 • Ответ: Уменьшаемое = 4х = 4×4246 =16984 Вычитаемое = х = 4246 Разность: 16984 - 4246 = 12738 _____________________________ 2) Вычитаемое в 6 раз меньше уменьшаемого, а разность равна 10385. Найдите уменьшаемое. • Решение: Уменьшаемое - вычитаемое = разность х - х/6 = 10385 6х/6 - х/6 = 10385 5х/6 = 10385 5х=10385×6 5х=62310 х=62310÷5 х=12462 • Ответ: Уменьшаемое = х = 12462 Вычитаемое = х/6 = 12462/6 = 2077 Разность: 12462 - 2077 = 10385 _____________________________ 3) Сумма двух чисел равна 987, а их разность равна 333. Найдите эти числа • Решение: ° 1 слагаемое + 2 слагаемое = сумма ° Уменьшаемое - вычитаемое = разность ▪{ х + у = 987 ▪{ х - у = 333 ▪{ х = 987 - у ▪{ (987 - у) - у = 333 ▪{ х = 987 - у ▪{ 987 - у - у = 333 ▪{ х = 987 - у ▪{ 987 - 2у = 333 ▪{ х = 987 - у ▪{ 987 - 333 = 2у ▪{ х = 987 - у ▪{ 2у = 654 ▪{ х = 987 - у ▪{ у = 654 ÷ 2 ▪{ х = 987 - 327 ▪{ у = 327 ▪{ х = 660 ▪{ у = 327 • Ответ: ° 1 слагаемое + 2 слагаемое = сумма ▪х + у = 987 ▪660 + 327 = 987 ° Уменьшаемое - вычитаемое = разность ▪х - у = 333 ▪660 - 327 = 333