Слово изящный однозначным или многозначным ? Докажите
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Слово изящный однозначным или многозначным ? Докажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однозначные слова – это слова с одним лексическим значением, например: рюкзак , доброта, дирижировать, колоссальный. Многозначные слова – это слова, имеющие два и более лексических значений. Значения многозначного слова связаны по смыслу. Например: рукав, крыло, бежать, гигантский Вот пример данного слова(изящный): изысканно красивый, грациозный; отличающийся тонкой красотой форм, пропорций, движений. Следовательно, слово "изящный"является многозначным словом.
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