СРОЧНО!! Докажите, что произведение Виктора Гюго "собор парижской Богоматери" - манифест романтизма

Литература
СРОЧНО!! Докажите, что произведение Виктора Гюго "собор парижской Богоматери" - манифест романтизма
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Гость:
Because it was many romantics in this poem w
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