(t+0,1)⋅1,5=18,504 t=

Математика
(t+0,1)⋅1,5=18,504 t=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т+0,1=18,504/1,5 т+0,1=12,336 т=12,336-0,1 т=12,236
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