Найдите период обращения по окружности тела совершающего 240 оборотов за 4 минуьы
Физика
Найдите период обращения по окружности тела совершающего 240 оборотов за 4 минуьы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За одну минуту 240/4=60 оборотов. За одну секунду 60/60=1 оборот в секунду. Таким образом, период обращения - 1 секунда.
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