Преоброзуйте обыкновеную дробь 5/11 в бесконечную переодическую десятичную дробь ?? укажите её период
Математика
Преоброзуйте обыкновеную дробь 5/11 в бесконечную переодическую десятичную дробь ?? укажите её период
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 разделить на 11 в столбик=0,4545(4545)
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