Бактерии являются возбудителями таких заболеваний , как .......... . А-чума Б-холера В-сибирская язва г-туберкулёз

Биология
Бактерии являются возбудителями таких заболеваний , как .......... . А-чума Б-холера В-сибирская язва г-туберкулёз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б Холера ( не зря биологию учу )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
В чем коварство мелкого нарушения порядка? Объясни на примере
Ответить
История
Как рост и миграция населения в конце 19 века - начале 20 связаны с индустриальным развитием стран, с изменениями в их политической жизни? Каково з...
Ответить
Русский язык
Помогите, пожалуйста, дам 25 балов Найдите все эпитеты, метафоры и олицетворения: Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показа...
Ответить
Математика
Номер 1) найдите наибольшее значение x, удовлетворяющее системе неравенств 2x + 3 ≤ -3 x + 7 ≥ 1 номер 2) для ухода за цветами в доме творчес...
Ответить
Физика
Якою є обертова частота точок патрона електродриля,якщо за хвилину патрон здійсн??є 900 обертів,даю
Ответить