Бактерии являются возбудителями таких заболеваний , как .......... . А-чума Б-холера В-сибирская язва г-туберкулёз
Биология
Бактерии являются возбудителями таких заболеваний , как .......... . А-чума Б-холера В-сибирская язва г-туберкулёз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б Холера ( не зря биологию учу )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Как рост и миграция населения в конце 19 века - начале 20 связаны с индустриальным развитием стран, с изменениями в их политической жизни? Каково з...
Русский язык
Помогите, пожалуйста, дам 25 балов Найдите все эпитеты, метафоры и олицетворения: Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показа...
Математика
Номер 1) найдите наибольшее значение x, удовлетворяющее системе неравенств 2x + 3 ≤ -3 x + 7 ≥ 1 номер 2) для ухода за цветами в доме творчес...