В чем коварство мелкого нарушения порядка? Объясни на примере
Обществознание
В чем коварство мелкого нарушения порядка? Объясни на примере
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это больше всего не одобрит общество. например, мальчик украл конфету в магазине, наказание будет легким, незаметным, за то люди плохо о нём будут думать. он нарушил этикет, показал невоспитанность.
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