Реферат значення дріждів
Биология
Реферат значення дріждів
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Дріжджі – це одноклітинні гриби Будова дріжджів. Клітини дріжджів мають кулясту, яйцеподібну або еліпсоїдну форму. Іноді зустрічаються дріжджі циліндричної форми. У процесі розвитку дріжджової клітини форма її може змінюватися. Форма дріжджів залежить також і від умов зовнішнього середовища, в якій вони розвиваються. Розміри дріжджових клітин складають 10-15 мілімикрон. Дріжджова клітина складається з протоплазми, ядра і оболонки. Усередині клітини є різні включення у вигляді крапельок жиру, зерен глікогену та ін
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