Хто запровадив до наукового вжитку термін тканина
Биология
Хто запровадив до наукового вжитку термін тканина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Німецький професор анатомії Теодор Руз. (1771-1803).
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