Дайте характеристику одной из рек по плану: 1. название реки 2. исток, направление ??ечения, устье 3. к бассейну какого океана принадлежит 4. источники питания 5. режим реки 6. падение и уклон реки 7. характер течения 8. хозяйс...

Гость: Гость:

1) Северная Двина 2) Исток - слияние двух рек - Сухона и Юг, устье - дельта в Белое море. Сначал течет с юго-востока на северо-запад, затем поворачивает и течет на север. 3) Принадлежит к бассейну Северного Ледовитого океана. 4) Главный источник питания - осадки: снеговое и дождевое. Кроме этого, река получает питание от подземных вод. целом питание смешанное, но преобладает снеговое. 5) Половодье: весна и начало лета - таяние снега и льда, осенью чуть меньше уровень, но все равно высокий - дожди, межень - лето и зима. 6) Падение 0,11 метров на 1 км. Уклон - до 120 метров (в разных источниках почему то разные данные) 7) Характер течения - спокойный, плавный. 8) Использование: для сплава леса, перевозки грузов - транспортный путь, рыболовство, источник пресной воды для работы целлюлозно-бумажных комбинатов, берега - рекреационная зона (местами) 9) Проблемы: загрязнение отходами судов, обмеление - слишком большая вырубка в области лесов, много потонувшего леса, истощение рыбных ресурсов. Решение: запрет рубки леса по берегам рек (законом запрещено, но рубят везде), очистка русла - дноуглубительные работы, ограничение лова в момент нереста рыбы (да - запрещено - все равно ловят)