Какого вида треугольники бывают

Математика
Какого вида треугольники бывают
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Прямоугольный,остроугольный,тупоугольный
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