Основные идеи и труды: Т.Гоббса Д.Локка Ш.Монтескье Вольтера Д.Дидро Ж.Ж.Руссова СРОЧНООООО!!!1

История
Основные идеи и труды: Т.Гоббса Д.Локка Ш.Монтескье Вольтера Д.Дидро Ж.Ж.Руссова СРОЧНООООО!!!1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джон лок - английский педагог и филосов, способствовал распространению сенсуализма гоббс - Английский философ-материалист, один из основателей теории общественного договора и теории государственного суверенитета
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста мне !!!!срочно надо !!!!!!!!!
Ответить
Математика
Помогите пж мы с мамой уже 1 час сидим решить не можем! 4 задача срочно!!!!!
Ответить
Українська мова
Укажіть рядок, у якому допущено помилку при відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.): 1. Вісімдесяти, вісімдесятьом, вісімдес...
Ответить
Українська література
Найкращій у світі друг (Образ Діка Сенда)
Ответить
Обществознание
Какое наказание считается справедливым?
Ответить