Основные идеи и труды: Т.Гоббса Д.Локка Ш.Монтескье Вольтера Д.Дидро Ж.Ж.Руссова СРОЧНООООО!!!1
История
Основные идеи и труды: Т.Гоббса Д.Локка Ш.Монтескье Вольтера Д.Дидро Ж.Ж.Руссова СРОЧНООООО!!!1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джон лок - английский педагог и филосов, способствовал распространению сенсуализма гоббс - Английский философ-материалист, один из основателей теории общественного договора и теории государственного суверенитета
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