Помогите пж мы с мамой уже 1 час сидим решить не можем! 4 задача срочно!!!!!
Математика
Помогите пж мы с мамой уже 1 час сидим решить не можем! 4 задача срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляешь уравнение,возьмем первуя сторону за Х,тогда получаем Х+2Х+3Х+Х+4=46 Далее упрощаем,получаем что 7Х=42,Х=6 Значит первая сторона Х равна 6 Вторая 2Х равна 12 Третья 3Х равна 18 И четвертая Х+4=10 Проверяем:12+18+10+6=48 значит правильно
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