Если 26 человек это 100 процентов, то сколько в процентах будет 13, 5 и 3 человека?

Математика
Если 26 человек это 100 процентов, то сколько в процентах будет 13, 5 и 3 человека?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 - 50% 5 примерно 19% 3 примерно 1%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнения 2х+х при х=25 2х-х при х=400 а+а+2а при а=80 5а+а-3а при а=108
Ответить
Математика
<p>Из пункта А в пункт В выехал велосипедист со скоростью 12км/ч. Через час навстречу ему из В в А выехал второй велосипедист со скорость 14к...
Ответить
Биология
Як треба охороняти ґрунт?
Ответить
Українська мова
У родовому відмінку однини закінчення -ем(-єм) мають усі іменники ч.р. рядка: 1. Абз??ц, проводир, ківш, плащ. 2. Сухар, шахтар, зброяр, волода...
Ответить
Математика
ПОмогите зделать зачетная тетрадь голубь 3 класс ответы по математике
Ответить