Если 26 человек это 100 процентов, то сколько в процентах будет 13, 5 и 3 человека?
Математика
Если 26 человек это 100 процентов, то сколько в процентах будет 13, 5 и 3 человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 - 50% 5 примерно 19% 3 примерно 1%
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