lt;pgt;Из пункта А в пункт В выехал велосипедист со скоростью 12км/ч. Через час навстречу ему из В в А выехал второй велосипедист со скорость 14км/ч и встретился с первым через полчаса после своего выезда. Чему равн расстояние ...

Математика

lt;pgt;Из пункта А в пункт В выехал велосипедист со скоростью 12км/ч. Через час навстречу ему из В в А выехал второй велосипедист со скорость 14км/ч и встретился с первым через полчаса после своего выезда. Чему равн расстояние от А до В? Успеет ли первый велосипедист преодолеть это расстояние за 2 ч?lt;/pgt;

Автор: Гость