lt;pgt;Из пункта А в пункт В выехал велосипедист со скоростью 12км/ч. Через час навстречу ему из В в А выехал второй велосипедист со скорость 14км/ч и встретился с первым через полчаса после своего выезда. Чему равн расстояние ...
Математика
lt;pgt;Из пункта А в пункт В выехал велосипедист со скоростью 12км/ч. Через час навстречу ему из В в А выехал второй велосипедист со скорость 14км/ч и встретился с первым через полчаса после своего выезда. Чему равн расстояние от А до В? Успеет ли первый велосипедист преодолеть это расстояние за 2 ч?lt;/pgt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12+6+7=25(разстояние) 2)25/12=2.5 ( успеет
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