Пожалуйста помогите 20 баллов

Гость: Гость:

Недавно его знакомые купили квартиру на двадцать пятом этаже. (этаже каком? двадцать пятом) В тёмном переулке были слышны шорохи и скрежет стекла. (переулке каком? тёмном) В Катином костюме была и юбка с оборками, и блузка с рюшами, и красивые туфли. (юбка с чем? какая? с оборками) Но поняв, что весь этот оазис оказался миражом, путники совсем сдались, а их надежды о спасительной суше разбились в дребезги. (надежды чьи? их) Попытка начертить деталь на доске остатками от мела не удалась. (попытка что сделать? начертить) Улыбающаяся (какая?) девушка искоса поглядывала на меня временами то щурясь от удовольствия, то подставляя лицо к солнцу. Каждое (какое?) движение Марии Степановны было наполнено ленью и усталостью. "Как же мне надоели эти вечно играющие (какие?) дети!"— воскликнула старушка. Когда мы с родителями вышли из зоопарка, мальчик (в чём?) в бейсболке всё ещё стоял у входа совсем один. Мне сразу не понравилась идея учителя написать рассказ про дары (чего?) осени. На самом деле его (чей?) успех сложился лишь из помощи родителей. Наш новый учитель (какой?) лет двадцати хорошо умел следить за нами во время контрольных и всегда замечал, если мы списываем.