Пожалуйста с: Нужно составить программу среднего балла за экзамен по предмету для абитуриента. Использовать Паскаль, при этом учитывать, что существует 3 эксперта, которые ставят оценки по данному предмету
Информатика
Пожалуйста с: Нужно составить программу среднего балла за экзамен по предмету для абитуриента. Использовать Паскаль, при этом учитывать, что существует 3 эксперта, которые ставят оценки по данному предмету
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b,c:byte; var d:real; begin Write('Первая оценка: '); Readln(a); Write('Вторая оценка: '); Readln(b); Write('Третья оценка: '); Readln(c); d:=Round((a+b+c)/3); Write('Средняя оценка: ',d); end.
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