Пожалуйста с: Нужно составить программу среднего балла за экзамен по предмету для абитуриента. Использовать Паскаль, при этом учитывать, что существует 3 эксперта, которые ставят оценки по данному предмету

Информатика

Пожалуйста с: Нужно составить программу среднего балла за экзамен по предмету для абитуриента. Использовать Паскаль, при этом учитывать, что существует 3 эксперта, которые ставят оценки по данному предмету

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