У родовому відмінку однини закінчення -ем(-єм) мають усі іменники ч.р. рядка: 1. Абз??ц, проводир, ківш, плащ. 2. Сухар, шахтар, зброяр, володар. 3. Долар, вчитель, м’яч, спокій. 4. Дарвін, ювіляр, Київ, гусляр. 5. Леннон,...
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У родовому відмінку однини закінчення -ем(-єм) мають усі іменники ч.р. рядка: 1. Абз??ц, проводир, ківш, плащ. 2. Сухар, шахтар, зброяр, володар. 3. Долар, вчитель, м’яч, спокій. 4. Дарвін, ювіляр, Київ, гусляр. 5. Леннон, край, бджоляр, кресляр.
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У родовому відмінку однини закінчення -ем(-єм) мають усі іменники ч.р. рядка: 2. Сухар, шахтар, зброяр, володар.
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