Решить уравнения 2х+х при х=25 2х-х при х=400 а+а+2а при а=80 5а+а-3а при а=108

Математика

Решить уравнения 2х+х при х=25 2х-х при х=400 а+а+2а при а=80 5а+а-3а при а=108

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