Решить уравнения 2х+х при х=25 2х-х при х=400 а+а+2а при а=80 5а+а-3а при а=108
Математика
Решить уравнения 2х+х при х=25 2х-х при х=400 а+а+2а при а=80 5а+а-3а при а=108
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*x+x при x=25 50+25=75 2*x-x при x=400 800-400=400 a+a+2a при a=108 108+108+108*2=432
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