Сочинение(ни откуда не взятое) на тему Успешный телеведущий. Чтоб размером не сильно большое было.
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Сочинение(ни откуда не взятое) на тему Успешный телеведущий. Чтоб размером не сильно большое было.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это именно про тебя) ну я думаю так) Телеведущий, умеет следить за своей речью. Любит свою роботу больше всех потому-что, он может поехать на заграницу, еще куда-то. Но самое главное, это учить много текстов. Ему надо и зимой и летом.И со злом, и в веселе.
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