Сочинение(ни откуда не взятое) на тему Успешный телеведущий. Чтоб размером не сильно большое было.

Гость: Гость:

Это именно про тебя) ну я думаю так) Телеведущий, умеет следить за своей речью. Любит свою роботу больше всех потому-что, он может поехать на заграницу, еще куда-то. Но самое главное, это учить много текстов. Ему надо и зимой и летом.И со злом, и в веселе.