Помогите пожалуйста! СРОООЧННООООО Зачем человеку живущему в 21 веке знание об Ас??ирийской державе
История
Помогите пожалуйста! СРОООЧННООООО Зачем человеку живущему в 21 веке знание об Ас??ирийской державе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек обязан знать своё прошлое. Так и гласит русская народная пословица: Мы не обязаны знать историю, но мы должны передумать её!
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