Какие приспособления имеются у спирогиры для обитания в водной среде?

Биология
Какие приспособления имеются у спирогиры для обитания в водной среде?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спирогира обычно образует большие ватообразные скопления плавающие на поверхности воды или стелящиеся по дну и очень часто встречаются в тине стоячих и текучих вод, в прудах, болотах и т.д.
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