Какие приспособления имеются у спирогиры для обитания в водной среде?
Биология
Какие приспособления имеются у спирогиры для обитания в водной среде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спирогира обычно образует большие ватообразные скопления плавающие на поверхности воды или стелящиеся по дну и очень часто встречаются в тине стоячих и текучих вод, в прудах, болотах и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
География
Дайте характеристику одной из рек по плану: 1. название реки 2. исток, направление ??ечения, устье 3. к бассейну какого океана принадлежит 4. и...
Українська мова
Окружающий мир
География