Как рост и миграция населения в конце 19 века - начале 20 связаны с индустриальным развитием стран, с изменениями в их политической жизни? Каково значение эмигратнов сощдании индустриального общества?
История
Как рост и миграция населения в конце 19 века - начале 20 связаны с индустриальным развитием стран, с изменениями в их политической жизни? Каково значение эмигратнов сощдании индустриального общества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к в конце 19 начало 20 века происходила мощная индустриализация стран. Шёл век Промышленного переворота. Фабрики переходили от ручного труда к станковому. И нужны были рабочие. Так в частности рабочие ехали в Америку.
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