Сковоговорки по ОРКСЭ 4класс

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1. Альфа Орла - Альтаир. 2. Бородатый барабашка барабанит в барабан. 3. У красавицы Карины красота, а не картины. 4. Сколько ножек и сопожек у сорока сороконожек? 5. Елена мел мяла