Школьник купил карандаш, блакнот и ручку потратив 208 рублей. Цена карандаша составляет 3 % цены блакнота, а ручка дороже блакнота на 5 %. Сколько денег было потрачено школьником на покупку каждого предмета?

Математика

Школьник купил карандаш, блакнот и ручку потратив 208 рублей. Цена карандаша составляет 3 % цены блакнота, а ручка дороже блакнота на 5 %. Сколько денег было потрачено школьником на покупку каждого предмета?

Автор: Гость