Школьник купил карандаш, блакнот и ручку потратив 208 рублей. Цена карандаша составляет 3 % цены блакнота, а ручка дороже блакнота на 5 %. Сколько денег было потрачено школьником на покупку каждого предмета?
Математика
Школьник купил карандаш, блакнот и ручку потратив 208 рублей. Цена карандаша составляет 3 % цены блакнота, а ручка дороже блакнота на 5 %. Сколько денег было потрачено школьником на покупку каждого предмета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
208 р. = 100% X1=3% X2=5% (208*3) : 100=6,24 р. (208*5) : 100 = 10,4 р.
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