Назвать ch3 ch3 | | Ch3-c-ch2-c-ch3 | | C2h5 c3h7
Химия
Назвать ch3 ch3 | | Ch3-c-ch2-c-ch3 | | C2h5 c3h7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данный углеводород - алкан.
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