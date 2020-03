Знатоки помогите!Надо исправить ошибки пж! 1)Sam has got a apple. 2)My dog hasn't got some meat. 3)We'(эт?? опостров вверх)'ve got a water. 4)His sister don't like jelly. 5)The children doesn't drink coffee.

Английский язык

Автор: Гость