Знатоки помогите!Надо исправить ошибки пж! 1)Sam has got a apple. 2)My dog hasn't got some meat. 3)We'(эт?? опостров вверх)'ve got a water. 4)His sister don't like jelly. 5)The children doesn't drink coffee.
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Знатоки помогите!Надо исправить ошибки пж! 1)Sam has got a apple. 2)My dog hasn't got some meat. 3)We'(эт?? опостров вверх)'ve got a water. 4)His sister don't like jelly. 5)The children doesn't drink coffee.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Sam has got an apple
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