Определите массу золотого ключика,если его объем 10см3
Физика
Определите массу золотого ключика,если его объем 10см3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность золота ρ = 19,3 г/см³ m = ρV = 19,3 * 10 = 193 (г) Ответ: 193 г.
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