1) Ребро куба АВСDА1В1С1D1 равно 2. Вычислите скалярное произведение векторов а) DA1 б) BB1
Геометрия
1) Ребро куба АВСDА1В1С1D1 равно 2. Вычислите скалярное произведение векторов а) DA1 б) BB1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скалярным произведением двух векторов на плоскости или в трехмерном пространстве в прямоугольной системе координат называется сумма произведений соответствующих координат векторов . Поместим куб в прямоугольную систему координат вершиной В в начало, ребром ВА по оси ОХ, ребром ВС по оси ОУ. Находим координаты концов векторов. Д(2;2;0), А1(2;0;2), В(0;0;0), В1(0;0;2). Определяем координаты векторов: ДА1: (2-2=0; 0-2=-2; 2-0=2) = (0;-2;2). ВВ1: (0-0=0; 0-0=0; 2-0=2) = (0;0;2). Скалярное произведение векторов DA1 и BB1 равно: DA1 х BB1 = 0*0 + 0*(-2) + 2*2 = 4.
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