В правильной шестиугольной призме ABCDEF A1B1C1D1E1F1 сторона основания равна √ 2, а бо??овое ребро равно 1. Найдите угол между прямыми AF1 и B1C помогите пожалуйста
Математика
В правильной шестиугольной призме ABCDEF A1B1C1D1E1F1 сторона основания равна √ 2, а бо??овое ребро равно 1. Найдите угол между прямыми AF1 и B1C помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол между AF1 и В1С равен углу между AF1 и F1E. Решаем треугольник АЕF1. AF1=F1E=√(1²+(√2)²)=√3. АЕ найдем из прямоугольного треугольника АЕD(его не нарисовал на чертеже, чтобы не загромождать его). АЕ=√(2√2)²-(√2)²)=√6. Теперь по теореме косинусов cos F1=(F1A²+F1E²-AE²)/(2*F1A*F1E)= (3+3-6)/(2*3)=0. Угол 90°.
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