Докажите, что четырехугольник ABCD с вершинами в точках А(1;3;2), В(0;2;4), с(1;1;4), D(2;2;2) явля??тся параллелограммом СРОЧНО!!!!помогоите!!!
Математика
Докажите, что четырехугольник ABCD с вершинами в точках А(1;3;2), В(0;2;4), с(1;1;4), D(2;2;2) явля??тся параллелограммом СРОЧНО!!!!помогоите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Докажите, что четырехугольник ABCD с вершинами в точках А(1;3;2), В(0;2;4), с(1;1;4), D(2;2;2) является параллелограммом
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