Докажите, что четырехугольник ABCD с вершинами в точках А(1;3;2), В(0;2;4), с(1;1;4), D(2;2;2) явля??тся параллелограммом СРОЧНО!!!!помогоите!!!

Математика

Докажите, что четырехугольник ABCD с вершинами в точках А(1;3;2), В(0;2;4), с(1;1;4), D(2;2;2) явля??тся параллелограммом СРОЧНО!!!!помогоите!!!

Автор: Гость