Задание 167 сделайте пожалуйста
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Задание 167 сделайте пожалуйста
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Алфавит, озеро, жёлтый, звезда, плащ, часы, больница, ноябрь, яблоко, моряк, берёза, пальто.
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