Для каких спектральных цветов обозначенных ньютоном как простые петрушевский не указал материальную краску?
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Для каких спектральных цветов обозначенных ньютоном как простые петрушевский не указал материальную краску?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ красный такой который люблю я
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Русский язык
Диктант. Обозначте в словосочетаниях главное слово; укажите какой частью речи оно является. Укажите слова с проверяемыми безударными гласными в корне
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Для каких спектральных цветов обозначенных ньютоном как простые петрушевский не указал материальную краску?