Для каких спектральных цветов обозначенных ньютоном как простые петрушевский не указал материальную краску?

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Для каких спектральных цветов обозначенных ньютоном как простые петрушевский не указал материальную краску?
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Гость:
Ответ красный такой который люблю я
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