Для каждого числа от 1 до 99 выписали сумму его цифр. Чему равна сумма всех выписанн??х чисел?

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Ответ: 900.Решение. Цифры 0 на сумму не влияют, а каждая ненулевая циф-ра 10 раз встречается в разряде единиц и 10 раз в разряде десятков.Поэтому сумма всех цифр равна 20 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=20 · 45=900.