Для хранения изображения размером 840x640 пикселей отведено 1500 Кбайт памяти. каково ??аксимальное число в палитре? сколько памяти нужно для хранения 32-цветного растрового графического изображения размером 64x256 точек? отве...

Гость: Гость:

1. 1500 Кбайт = 1500*1024 байт Память для 1 пикселя: 1500*1024/(840*640) ≈ 2,8 байт ≈ 2 байта (округляем в меньшую сторону) = 16 бит Количество цветов в палитре = 2^16 = 65536 2. При использовании 32-цветной палитры для хранения 1 точки необходимо log(2)32 = 5 бит Для всего изображения: 64*256*5 бит = 64*256*5/8 байт = 10240 байт = 10240/1024 Кбайт = 10 Кбайт