От двух пристаней,находящихся на расстоянии 120 км друг от друга,отправляются одно??ременно навстречу друг другу два теплохода,скорость которых в стоячей воде одинаковая и равна 20км/ч .Скорость течения реки 2 км/ч.Через скольк...

Математика

От двух пристаней,находящихся на расстоянии 120 км друг от друга,отправляются одно??ременно навстречу друг другу два теплохода,скорость которых в стоячей воде одинаковая и равна 20км/ч .Скорость течения реки 2 км/ч.Через сколько часов теплоходы встретятся?

Автор: Гость