От двух пристаней,находящихся на расстоянии 120 км друг от друга,отправляются одно??ременно навстречу друг другу два теплохода,скорость которых в стоячей воде одинаковая и равна 20км/ч .Скорость течения реки 2 км/ч.Через скольк...

Математика
От двух пристаней,находящихся на расстоянии 120 км друг от друга,отправляются одно??ременно навстречу друг другу два теплохода,скорость которых в стоячей воде одинаковая и равна 20км/ч .Скорость течения реки 2 км/ч.Через сколько часов теплоходы встретятся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-2=18 км/ч скорость теплохода против течения 20+2=22 км\ч скорость теплохода по течению 18+22=40 км/ч общая скорость теплоходов 120/40=3 ч через которое они встретятся
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