Подскажите?! как это правельно написать?
Английский язык
Подскажите?! как это правельно написать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I play We play She plays I close You close He closes I open They open He opens I dance You dance She dances I take You take He takes
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