Перечислите хобби которые есть у вас. подчеркните те которые как вам кажется оста??утся на всю жизнь. Помогите пожалуйста
Обществознание
Перечислите хобби которые есть у вас. подчеркните те которые как вам кажется оста??утся на всю жизнь. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисование:искуство!!
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