Перечислите хобби которые есть у вас. подчеркните те которые как вам кажется оста??утся на всю жизнь. Помогите пожалуйста

Обществознание

Перечислите хобби которые есть у вас. подчеркните те которые как вам кажется оста??утся на всю жизнь. Помогите пожалуйста

Автор: Гость