В двух кусках 24м.один кусок стоит240долоров а другой480.сколько метров в кждом куске

Математика
В двух кусках 24м.один кусок стоит240долоров а другой480.сколько метров в кждом куске
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1)  480 : 240 = 2 - в два раза длиннее - делим на три части. 2)   24: 3 = 8 м - первый кусок - ОТВЕТ 3)   8*2 = 16 м - второй кусок - ОТВЕТ
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