Ученики обозначены на ленте времени век в котором на русь напали степные кочевники проверь их работы кто правильно выполнил задание Илья 10-й век Антон 13-й век Лена 15-й век

Окружающий мир
Ученики обозначены на ленте времени век в котором на русь напали степные кочевники проверь их работы кто правильно выполнил задание Илья 10-й век Антон 13-й век Лена 15-й век
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Гость:
Правильно задание выполнил Илья 10-й
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