Ученики обозначены на ленте времени век в котором на русь напали степные кочевники проверь их работы кто правильно выполнил задание Илья 10-й век Антон 13-й век Лена 15-й век
Окружающий мир
Ученики обозначены на ленте времени век в котором на русь напали степные кочевники проверь их работы кто правильно выполнил задание Илья 10-й век Антон 13-й век Лена 15-й век
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно задание выполнил Илья 10-й
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Магазин в течении трёх дней продал завезённый сахар . В первый день продали 32% всего сахара , во второй 40% , а в третий - остальные 224 кг. Сколь...
Окружающий мир
Окружающий мир