Вдоль дорожки растёт ряд из 20 рядов расстояние между двумя соседними деревьями 5 метров какова длина всего ряда каштанов
Математика
Вдоль дорожки растёт ряд из 20 рядов расстояние между двумя соседними деревьями 5 метров какова длина всего ряда каштанов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное не 20 рядов, а 20 деревьев, да?) Тогда 20*5=100м
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